Immersion au Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle

Valérie Gendreau

D’origine bretonne, et rochelaise depuis 35 ans, germaniste et guide conférencière agrée par la Caisse des Monuments Historiques et Sites, j’assure des visites régulières à l’Office du Tourisme de La Rochelle. Curieuse insatiable d’histoire et de patrimoine, passionnée par l’histoire des hommes, c’est avec une joie sans cesse renouvelée que je m’applique à faire découvrir et à transmettre ces richesses. Mon site web