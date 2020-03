INRAP - La recherche archéologique préventive

Pierrick Fouéré et Emmanuel Barbier, ingénieur de recherche et archéologue responsable d'opération sont des professionnels de l'INRAP : l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Le principe de la recherche archéologique préventive ? Précéder des travaux afin d'identifier et de protéger de potentiels vestiges historiques. Ils reviennent sur le fonctionnement de ces mesures et certains chantiers récents, telle que la fouille du Gabut à La Rochelle.