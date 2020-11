Jacques-Louis David, Le sacre de Napoléon, 1805-1807, Musée du Louvre

Ce tableau nous raconte un moment important de l’histoire de France qui a lieu en décembre 1804. Les témoins raconte qu’il faisait un froid de canard à l’intérieur de Notre-Dame : "Le froid a terriblement fait souffrir les assistants, surtout les dames, qui ne peuvent échapper au mal, du fait de la légèreté de leur vêtement et de ce que le cérémonial ne leur permettait point de se couvrir d'un châle comme elles le font autrement. Il faisait si froid, surtout dans cette immense cathédrale, que même les hommes n'y tenaient plus".

La peinture de ce tableau est une longue histoire. Le peintre a commencé par faire des esquisses. D’ailleurs, on le voit dans le fond du tableau. Il tient un carnet et un crayon à la main. Autour de lui il y a sa femme, ses filles, ses élèves et son maître. Un vrai portrait de famille dans le tableau. Pour peindre sa toile, le peintre a fait une maquette et puis il s’installe dans une chapelle de la cathédrale pour travailler.

200 personnes sont peintes mais ils étaient bien plus nombreux à assister à ce moment important, sans doute plus de 15 000 personnes. Les dimensions du tableau sont très impressionnantes : 7 mètres de haut pour 10 mètres de large. Quand on est face à lui, on a vraiment l’impression d’assister nous aussi à la scène.

Tout est luxueux dans ce tableau, on ne compte plus les tiares et les fourrures. Surtout celui de l’homme et de la femme qui sont le sujet principal du tableau. Ils portent des lourdes capes rouge bordée d’hermine. Ces grands habits pèsent plus de 36 kilos. Derrière eux, il y a un homme assis sur un trône, il les bénit. C’est simple de savoir qui c’est car il porte un vêtement très distinctif : le pallium une sorte d’écharpe blanche avec des croix noir. Ce vêtement est porté par des évêques et singulièrement par le pape. Ici il s’agit de Pie VII.

Cette œuvre sert aussi à réécrire l’histoire, voire à apaiser des querelles familiales. Par exemple, la mère du personnage principal n’était pas là lors de ce couronnement, elle était à Rome pour protester pour une querelle entre ses fils. Elle demande au peintre de lui donner une place d’honneur dans une loge un peu surélevé au centre du tableau. Le peintre réécrit l’histoire avec cette toile et il a réussi car c’est une image que nous avons tous vu au moins une fois.

Il s’agit du célébrissime "Sacre de Napoléon" peint par Jacques Louis David. Ce titre est d’ailleurs très étrange car on voit le couronnement de l’impératrice par son époux et pas le sacre de l’empereur lui-même. Il existe des croquis de Napoléon se couronnant mais l’empereur trouve le geste un peu lourd voir pataud. David a donc trouvé une solution plus élégante. Ce tableau est une commande de Napoléon passé en septembre 1804, il est achevé en mars 1808. Vous pouvez aujourd’hui le voir au Louvre, enfin lorsqu’il sera ouvert.