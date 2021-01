James Ensor

James Sidney Edouard, baron Ensor, né le 13 avril 1860 à Ostende (Belgique) et mort dans cette ville le 19 novembre 1949, est un artiste peintre, graveur et un anarchiste belge1,2,3.



Ensor adhère aux mouvements d'avant-garde du début du xxe siècle, et laisse une œuvre expressionniste originale. En 1883, il est un des membres fondateurs du groupe bruxellois d'avant-garde Les Vingt.