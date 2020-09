Jean-Loup Touron, passion poissonnier

Cette semaine dans Cuisine et Passion, Brigitte Pailhès nous emmène à la découverte du métier de poissonnier. L'occasion d'en savoir plus sur la pêche, mais aussi sur les poissons et les coquillages.

Et soyez à l'écoute Brigitte et Jean-Loup Touron vous livrent des recettes simples et rapides à base de noix de st Jacques ...