Né à UPIE dans la Drôme en 1758, Jean-Paul Didier devint avocat au barreau de Grenoble. Passionné de politique, il allait retourner sa veste à de nombreuse reprises.

Tout d'abord, il sse rangea aux cotés de Barnave et Mounier qui donnèrent le départ de la révolution. Puis il s'opposa à l'éviction du roi. Il lança ensuite un appel en faveurs de la restauration de la monarchie et se rallia ensuite à Napoléon. Il renia après l'empereur et salua le retour des Bourbons...Pour ensuite applaudir leurs opposants. Ce roi du volte-face mena alors une conspiration qui fut arrêtée à temps à Grenoble. Elle est connue par les historiens sous le nom de "Conspiration Didier". Condamné à mort , il fut éxécuté place Grenette en 1816.