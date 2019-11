Joseph Chanrion un révolutionnaire modéré

En 1789, il fit partie d'une société révolutionnaire modérée qui prit le nom curieux de "Société des cardinaux". Calmant les excités, il devint un des chefs les plus importants empêchant à Grenobl les mesures extrêmes si souvent appliquées en période révolutionnaire. Ce qui ne plut pas à Paris au comité de salut public qui voulait étendre à Grenoble la terreur, qui a fait de nombreuses victimes dans la capitale. Chanrion "monta donc à Paris" proclamant à Robespierre: C'est Grenoble qui a donné le signal de la révolution et notre ville n'a pas besion de recevoir des ordres et des leçons de Paris! Il étonna tout le monde et la terreur et ses épisodes sanglants épargèrent Grenoble.