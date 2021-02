L'Aigle, aux portes de la Normandie 2/5

Deuxième étape à L'Aigle aujourd'hui où nous découvrons l'église St-Martin. À l'origine romane, cet édifice emblématique de la commune a connu des ajouts successifs, jusqu'à la rénovation après guerre des vitraux et des statuts extérieurs par les plus grands artistes de l'époque. Une renomée à laquelle n'est pas étrangère, le très entreprenant curé de l'époque... On retrouve dans l'Orne, Guillaume Desanges et son invité...