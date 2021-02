L'Aigle aux portes de la Normandie 4/5

Malgré sa taille modeste, L'Aigle a la particularité d'avoir le deuxième centre-ville le plus commerçant de l'Orne. À la tête de l'association, on retrouve Maxime Henrich.

Le jeune homme a ouvert il y a deux ans sa boutique de vêtements en bord de Risles. Il nous partage son attachement à L'Aigle et la vision qu'il peut en avoir du haut de ses vingt ans. Retour à L'Aigle pour ce quatrième volet d'Impressions Normandes où nous attend Guillaume Desanges...