L'allumage de la charbonnière

Le monde des charbonniers est en émoi à Limoise dans l'allier. En cause, c'est jour de fête à Fublène où le parrain de la meule va la baptiser et l'allumer sous l'oeil de l'expère Didier Chevigny président de l'association des bûcherons et charbonniers de Fublène. Marine Perresse est montée au sommet pour assister à ce moment sacré.