L'Arboretum Gaston Allard : la passion d'un botaniste ; l'attention d'un jardin

Angers compte de nombreux parc. Pour les Journées du Patrimoine, l'Arboretum Gaston Allard à Angers ouvrait ses cinq jardins (des Essais, des 5 sens, des ombrages, des biotopes et de Zoe), sa collection nationale de 800 hortensias, à tous ceux que passionne l'art du jardinage. On doit ces sept hectares de jardins extraordinaires à un botaniste, qui revint de ses voyages avec des plantes dans ses bagages. On doit aujourd'hui l'entretien à une équipe de jardiniers, dirigés par Dominique Veger. Il nous fait visiter " son" jardin".