L'architecture des églises catholiques reconstruites dans le Bas-Rhin après 194

Jean-François Kovar

Jean-François Kovar est un homme de passions : Amateur de cuisine, il brosse chaque semaine le portrait culinaire de son invité(e) persuadé que les plaisirs de la table révèlent la personnalité de chacun. C'est "À Table !", tous les lundis à 11h et 20h. Chaque semaine, il propose une interprétation historique de l'actualité. "Le regard de l'historien" est une manière de relier le passé au présent. Une chronique à retrouver dans le 18-19. Raconter l'histoire religieuse de l'Alsace permet de conjuguer sa passion pour les religions et notre région. Retrouvez-le dans l'émission "Il était une foi en Alsace", le mercredi à 19h12 et le samedi à 9h15