L'asile des aliénés Etoc-Demazy et les années Alfa-Roméo au 24h du Mans

L'asile des aliénés Etoc-Demazy ou encore les années Alfa-Roméo au 24 heures du Mans, retour aujourd'hui sur deux articles tirés du prochain numéro de la Vie Mancelle et Sarthoise, le N° 469, bientôt disponible en kiosque. Pour en parler, Jacques-Henry Minier et Patrick Meiche, tous les deux rédacteurs à la Vie Mancelle et Sarthoise. On les retrouve au micro de Francis Landier.