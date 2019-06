L'association Eïkolab de Poligny et ses actions (rediffusion)

Elle se presente comme un lieu d'echanges et de partages?L'association Eikolab est nee en novembre 2015, a Poligny, dans le departement du Jura, sous l'impulsion de sa presidente Brigitte de La Chapelle.Depuis, regulierement, elle organise des reunions publiques pour faire decouvrir ses motivations et ses projets a tous ceux et celles qui sont interessees par une philosophie de developpement, melant jardinerie et nouvelles technologies.