Alain Fabreal

Directeur de l’École des Beaux-Arts, Artiste peintre et pédagogue. www.alainfabreal.art Il a commencé sa formation à l’École des Beaux-Arts de Toulouse. En 1985, il obtient son diplôme avec les félicitations du jury et la même année le grand prix de peinture. Depuis cette époque son travail est orienté sur le langage de la peinture et du dessin. Il participe à la création du groupe toulousain « Peinture immédiate ». Lauréat d’une bourse d’études de deux ans à Rome. En 2012 il devient directeur de l’École des Beaux-Arts de Carcassonne agglo. En 2016 il fonde le collectif Çapeint avec Henri Darasse et Alain Garrigue. Ses dernières productions sont orientées autour d’une réflexion sur la Grande Guerre « les gueules cassées », et plus largement sur la notion de visage, de figure. Éditions : Étant donné la noire montagne 2014, Catalogue de l’exposition Çapeint 2017-2018, Monographie FABREAL face à l’enfer 2018 Collection publique : FRAC Midi-Pyrénées