L'eau source de vie

Il n'y a pas qu'à la Saint-Médard que l'eau tombe du ciel !

Le Déluge, Moïse dans son berceau, la Samaritaine et sa cruche d'eau, l'eau est fondamentale. Eau du Baptême, eau guérisseuse des sources, eau bénite, mais aussi inondations, submersion, l'eau n'est pas toujours bienfaitrice.

Peintres et sculpteurs aiment à représenter ses différents aspects : fleuves majestueux, rivières calmes, la mer et ses vagues, les baignades.

Ecoutons ces histoires d'eau...