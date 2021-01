L'église du plateau d'Assy 1/2

Face à la chaîne du Mont-Blanc et de Saint Gervais se trouve une petit église du village qui réserve bien des surprises aux visiteurs : l'église du plateau d'Assy, Notre Dame de Toute Grâce. Perchée à plus de 1000 mètres d'altitude, elle a été décorée par certains grands artistes du XXème siècle, Matisse, Chagall, Fernand Léger et bien d'autres encore.

Le père Santa Maria, dominicain, curé de Notre-Dame-de-Toute-Grâce pendant dix ans, nous fait visiter cette petite église si précieuse, symbole du renouveau de l'art sacré du XXème siècle.