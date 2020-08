L'église Saint Augustin à la Grande Motte

Inaugurée en 1976 et construite à partir d'un croquis de Jean Balladur, l'architecte de la Grande Motte, cette église très géométrique est construite selon "selon trois paraboles qui s'élèvent pour dessiner le clocher et les lieux sacrés". Avec un intérieur est très lumineux, peint en blanc, de magnifiques vitraux dans les tons de bleus, des bancs en bois clair disposés selon plusieurs axes, il y règne une ambiance reposante et sereine.