L'eglise Ste Thérèse d'Angers : des peintures marouflées originales

L'Eglise Sainte Thérèse d'Angers n'est , d'emblée , pas attirante . Mais il suffit de passer le porche pour découvrir des peintures maroufléees intéressantes , restituant pour certaines des pages de l'histoire angevine . Charles Rieux , paroissien , mais surtout président d'Ars et Fides , raconte les artistes et les sujets de ces peintures qui justifient une incursion ... en suivant la procession des Saints et Martyrs .