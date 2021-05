L'enseignement médical à Montpellier

L'enseignement de la médecine à Montpellier a peu évolué entre la fondation de l'université et la révolution française, les disciplines étant l'anatomie, la botanique, la clinique. Au XVIII° siècle, il s'est diversifié, et ont été créés les fonctions d'externe et interne, d'abord recrutés par concours puis, à partir des années 1960, ouverte à tous les étudiants. Les réformes se succèdent pour répondre aux exigences du monde moderne et aux évolutions techniques.