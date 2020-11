L'époque " EPIC" du Chateau de Chambord

Chambord fut le rêve d'un roi , François 1er , avant de devenir la danseuse de la République qui n'a plus trop les moyens de l'entretenir . C'est alors qu'en 2005, l'instauration d'un nouveau statut juridique , le domaine royal est devenu un EPIC - établissement public industriel et commercial, a redonné du dynamisme à un domaine de 5000 hectares . Marc Laffineur , qui fut maire , député et secrétaire d' Etat , a siégé au conseil d'observation de cet établissement . Il raconte la marche de ce lieu prestigieux vers l'équilibre financier ."