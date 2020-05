L'espace naturel de la Vauvre - Episode 2

Toute cette semaine, nous partons prendre l'air dans l'Allier sur l'espace naturel sensible de la Vauvre. Situé à côté de Reugny, non loin de Montluçon, et à proximité immédiate de l'Autoroute A 71, ce site abrite une grande biodiversité. Juliette Moyer, vous nous le faites découvrir avec vos guides Nicole et son mari, membres actifs de la LPO et Alexis Renaud, gestionnaire pour la LPO de cet ENS.