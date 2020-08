L'Eté en Pays de la Loire - 18 août 2020 à 12:15

Du lundi au vendredi à 12h15 et 18h30 Tous les samedis à 09h15

Cet été, vos radios chrétiennes des Pays de la Loire s’associent et vous propose de découvrir votre région. Chaque jour, en 15 minutes, nous vous emmenons dans les lieux emblématiques de chaque département. Mais c’est aussi l’occasion de faire des rencontres. Du patrimoine matériel au gastronomique, en passant par des visites insolites, un quart d’heure de promenade et de découverte à retrouver quotidiennement à 12h10 et 18h35 sur RCF Vendée.