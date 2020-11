"L'etoffe du soldat" : l'uniforme militaire n'a pas toujours été "uniforme"

Deux siècles d'uniformes s'exposent au Musée du génie d'Angers. Le Lieutenant Colonel Philip de Laborie a trouvé l'inspiration dans les vestiaires des Musées militaires du Génie, de la Cavalerie de Saumur et de collectionneurs privés angevins. Il fut un temps où les militaires affichaient un uniforme coloré - on se souvient des pantalons rouge garance des Poilus. Ils inspirèrent les peintres, comme le Fifre de Manet. On apprendra aussi l'origine de certaines expressions populaires : " être un bleu"; se " mettre sur son 31 ! ". Voyage au coeur d'un univers où la fantaisie n'est pas exclue.