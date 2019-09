L’homme et les odeurs

Martine Biard, née à Toulouse est issue de deux mondes culturels, l'occitan et le catalan. Après avoir beaucoup voyagé, elle s'est fixée a Lunel , entre Hautes Corbières et Petite Camargue.

Après avoir participé pendant dix ans au comité de rédaction de la Revue souffles, à Montpellier, Martine Biard est liée à plusieurs associations culturelles en France et dans l'epace francophone. Formatrice en communication, pendant plusieurs années, elle anime des conférences , des cafés littéraires, des causeries , et des entretiens radiophoniques.

Elle organise Poésie à deux voix pour le Printemps des poètes à Lunel (34), depuis 2013 .

Poète, elle a ecrit sept recueils de poèmes, mais aussi de nombreux romans : Les veileurs d'horizon (5 ouvrages). Elle aborde des thèmes de sociétés, la jeunesse et l'amour (Guetteurs d'infini ), mais aussi l'histoire du XX me siècle à travers les générations d'une famille du Sud de la France (Le Bestiaire charnel), la femme à tous les âges de la vie et de la famille monoparentale (L'Arche des saisons), du deuil de l'enfant et de l'enfance (Clarté d'enfance)...

Son dernier ouvrage Femmes de Lunel en petite Camargue ( 2 tomes) a été largement évoqué dans la série d'émissions Lunel au fil du temps