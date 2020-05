L'hotel Dieu d'Angers : histoire d'une chapelle

Le premier hopital d'Angers - on disait alors l'hotel Dieu - se trouvait en lieu et place du Musée Saint Jean . Au fin du temps , nécessité faisant loi , l'hopital est passé de la chapelle St Jean à la chapelle Ste Marie . Chapelle du CHU actuel , qui a été restaurée et où se trouvent des peintures de Lenepveu .



Etienne Vacquet , conservateur départemental des Objets d'Art , explique l'intéret architectural de ce lieu , dont le clocher, en forme de dôme ,est le monument le plus visibles à l'entrée d'Angers .