L'hôtel Solvay par Victor Horta

Le baron Victor Horta (Gand, 6 janvier 1861 - Bruxelles, 8 septembre 1947), est un architecte belge. Il est un des principaux acteurs de l'Art nouveau en Belgique. Il rompt avec l'architecture traditionnelle des maisons bourgeoises, défend le plan libre, la fluidité de l'espace organisé autour du vestibule et de la cage d'escalier et le passage de la lumière favorisé par les verrières et les puits de lumière. Il conçoit chaque détail de ses habitations, jusqu'au mobilier, assemble les matériaux de construction avec les matériaux les plus luxueux, utilise largement le métal et le verre à côté de la pierre.