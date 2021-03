L'olivier symbole de la Méditerranée

L'olivier étend son feuillage argenté sur le bassin méditerranéen. Tressé en couronne, il coiffe l'athlète vainqeur et l'Empereur. Sonrameau porté pat la colombe aporte l'espérance et la paix. Son huile dorée consacre le Christ, oint le futur roi et accompagne l'homme à son dernier soupir, mais elle parfume aussi les mets et éclaire les sombres couloirs.