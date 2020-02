L'opéra de Lyon

C’est au 17e siècle que l’opéra prend son essor en France. Dans la cité lyonnaise, l’opéra est d’abord ambulant, sans point fixe.

En septembre 1687, un dénommé Jean-Pierre Legay, maître à danser, obtient le privilège royal d’établir un opéra. Il s’installe rue Pizay. Après bien des vicissitudes, un premier théâtre réalisé par l’architecte Germain Soufflot s’installe dans les jardins de l’hôtel de ville. Il est inauguré en août 1756, avec Britannicus, de Racine.

Incendié en 1826, il est reconstruit en 1831, avec une capacité de 1800 places (contre 2400 attendues).

Un nouvel incendie, encore un, abîme la charpente boisée, qui est remplacée par une charpente métallique en 1879. De cette époque date aussi le décor du peintre Domer qui a été conservé.

L’opéra que l’on admire aujourd’hui, avec son grand dôme, date des années 80. L’architecte Jean Nouvel a conservé les façades de l’ancien opéra et le fameux foyer au plafond peint et érigé une voûte de verre gigantesque, qui s’élève à 42 mètres au-dessus du sol et qui protège le studio du ballet, avec un plateau de 420 m2. Il a été inauguré en 1993.