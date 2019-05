L'usage du vin au Moyen-Age

Le vin a plus de huit mille ans. On imagine très naturellement qu'entre celui d'hier et aujourd'hui, le fossé est conséquent. Comment buvait-on autrefois ? Comment utilisait-on le vin et que représentait-il ? Claude Chapuis se propose de répondre à ces interrogations - au moins de façon partielle - en s'intéressant au vin de la période médiévale !