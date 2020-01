La belle époque

On a trop souvent retenu d'elle la naissance des loisirs : grands spectacles, thêatre, cabarets, concerts, bals, chansons, promenades, jeux, sports. Mais pourquoi a t-on retenu cette notion de loisirs? Tout simplement parce-que de nombreuses familles, on trouvé du travail. Un peu d'argent rentrait dans de nombreuses caisses familiales. On mangeait. Et dans certains foyers on a commencé a prendre, souvent modestement, ce qu'on a appelé alors du bon temps...