La Bible toujours très achetée, mais c'est quoi la Bible ?

Joe Biden a prêté serment sur sa bible familiale, dite bible de Douai, la première ville dans le Nord de la France à avoir traduit le texte en langue anglaise ! La Bible est le livre le plus vendu.

Livre de chevet de très nombreux chrétiens, que comporte cette "bibliothèque écrite au fil des millénaires ?"

Loïc de Putter, pasteur de l'Eglise Protestante Unie d'Angers et de Cholet, explique l'Ancien et le Nouveau Testament, les apports successifs, les traductions, et les choix de chaque religion.

Les Juifs puisent dans l' Ancien testament, leur Bible : la Thora.

Le texte qui a donné lieu à maintes discussions fut l'Apocalypse de St Jean. Littérature, cinéma, et notre vie tout court se nourrissent des paroles rapportées par maints témoins.