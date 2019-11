La Casamaures : un bout d'Andalousie aux portes de Grenoble

Ce soir, on voyage ! L'Andalousie comme si on y était en restant aux portes de Grenoble, au coeur des Alpes. On pousse les portes de la Casamaures, une villa classée monument historique, de style arabo-andalous, construite au XIXème et inspirée de décors ottomans.

Aujourd'hui ce patrimoine unique en son genre est en péril, et s'est fortement dégradé au fil des années. Mais le bâtiment est lauréat de la fondation Berne et sera bientôt sauvé, Christiane Guichard, la propriétaire est artiste et travaille tous les jours pour restaurer la villa.