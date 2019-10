La Cathédrale de Béziers (3)

Continuons notre visite avec les symboles (spécifiques ou non) de cette magnifique cathédrale trouvés dans la porte, le plan basical, le remarquable choeur baroque et les vitraux. On voit aussi la symbolique romane entre ombre et lumière et celle gothique avec le chatoiement des couleurs et la sacralisation de la lumière, enfin la marque de l'hérésie cathare.