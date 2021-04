La cavalcade du boeuf gras

Les Alpes Pittoresques de 1906 faisaient remonter son origine à l'époque de Charles V le Sage (1338-1380). Un grand cortège parcourait les rues de la ville, entraîné par des musiques. Il partait des Abattoirs à 9 heures du matin et n'y revenait qu'à 6 heures du soir. Et sur un char se trouvait le boeuf gars, le plus bel animal que l'on trouvait à la ronde. En fonction des années, d'autres chars plus ou moins nombreux suivaient celui du bœuf, séparés par des musiques. Une grande tombola était organisée toute la journée. Le gagnant devenait propriétaire du bœuf gras qui était revendu tout de suite à un boucher...