La chapelle du Chateau de Serrant : Versailles en Anjou !

Quand on visite le Chateau de Serrant, à deux pas d'Angers, on retient les 12000 livres de la bibliothèque. Jacques Attali, essayiste, est venu récemment y consulter l'édition originale de l'Encyclopédie de Diderot. On vient aussi voir l'arbre généalogique des Ducs de la Trémoille, magnifiquement restauré. On pousse plus rarement la porte de la chapelle. Pas de clocheton pour la signaler. Elle s'intégre à l'architecture du Chateau.

Guy Massin Le Goff, ancien conservateur des objets d'art du département, raconte les artistes de Versailles qui y ont travaillé. Mansart, Lebrun, Coysevox et Collignon ont réalisé ce mausolée familial où l'ange porte votre regard vers les cieux."