La chapelle du Rosaire à Vence, le chef d'œuvre de Matisse (1/2)

"Je la considère, malgré toutes ses imperfections, comme mon chef d'œuvre. Un effort qui est le résultat de toute une vie consacrée à la recherche de la vérité." C'est ainsi qu'Henri Matisse (1869-1954) évoquait la chapelle du Rosaire, à Vence (Alpes-Maritimes), qu'il avait concçue et décorée de 1947 à 1951. Explications de la conférencière Sabine Angladon.

La couleur et la lumière

"Tu verras dans cette chapelle on est comme dans une salle de bain", l'avait-on prévenue. Quand la conférencière est entrée dans la chapelle, elle "a été absolument éblouie par la lumière et par la couleur". Quand on pénètre dans une église, on s'attend le plus souvent à une atmosphère de pénombre. Matisse, lui, a imaginé un lieu inondé de lumière, où tout est "calculé de manière à ce que le soleil éclaire et colore la chapelle qui est toute blanche". "Le peintre de la chapelle, disait-il, ce n'est pas moi c'est le soleil."

L'aboutissement d'une œuvre

Dans cette chapelle, on trouve "toutes les idées picturales" de Matisse. Le peintre, qui a entamé ses travaux quatre ans avant sa mort, "y a mis toutes ses techniques : le dessin, la couleur, la lumière, le sens..." On y trouve aussi toutes ses influences. "Matisse disait qu'il n'a cherché qu'une chose dans son œuvre, le bonheur de vivre."

Émission d'archive diffusée en 2010