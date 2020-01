La chevalerie de St Amand de Nouère

Nous découvrons le domaine de Loïc Pelletant qui a repris le domaine familial il y a quelques années.

Entre vignes, champs, distillerie, chais, boutique et même gîte, je vous invite à faire la connaissance d'un jeune homme décidé, fourmillant de bonnes idées pour élaborer et faire connaître son pineau, son Cognac avec au coeur, la rencontre, l'art et l'amour d'un produit bien fait.