La Clarté-Dieu, une abbaye sauvée des périls

Nous l’avons souvent dit sur RCF: hériter d’un bien historique, c’est une chance mais aussi une lourde responsabilité et beaucoup de travail. Mais acheter au XXIème siècle un bien historique à l’abandon peut relever du défi. Surtout si l’on n’est pas multimillionnaire.



Et pourtant certains se lancent, comme Patrick et Julita Moussette, propriétaires de Notre-Dame de La Clarté-Dieu à St Paterne Racan.

Nous les accueillons aujourd’hui dans l’émission des VMF intitulée: « Une abbaye sauvée des périls ».



Une émission des VMF animée par Catherine Brault.