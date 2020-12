La Colle-sur-Loup obtient le prix des "rubans du patrimoine" pour la restauration de l’Eglise Saint-Jacques-le-Majeur

Organisé par l'Association des Maires de France, la Fondation du Patrimoine, la Fédération Française du Bâtiment, la Caisse d’Epargne et le Groupement des Entreprises de Restauration de Monuments Historiques, le concours des "Rubans du Patrimoine" vise à récompenser les communes, et par là même les Maires de France, qui se sont particulièrement distingués dans l'amélioration du cadre de vie et du patrimoine bâti. Chaque année, des prix nationaux et des prix départementaux sont ainsi attribués aux communes lauréates.

L’Eglise Saint-Jacques-le-Majeur qui est située dans le centre agglomération de la commune de La Colle-sur-Loup, a été construite en plusieurs étapes :

- la nef à partir de 1573,

- le clocher en 1673,

- le choeur et la sacristie en 1835.

Il s’agit de l’église paroissiale dépendant de la Paroisse Saint-Matthieu. Quatre tranches de travaux entre 2016 et 2019 ont permis à l'édifice de retrouver son

lustre d'antan.

Les travaux entrepris portent plus particulièrement sur :

- le confortement et la consolidation,

- la restauration de la façade occidentale, - la reprise des décors et parements intérieurs, - la rénovation de la toiture et ses annexes, - la remise aux normes électriques et la révision des lustres,

- la révision du système campanaire,

- la restauration des vitraux,

- le remplacement de la chaudière et le réseau de plomberie sanitaire,

- la révision des menuiseries intérieures et la peinture des barreaudages,

- la révision de la chaire et la restauration du portail d’entrée.

Ces travaux ont été financés principalement par la commune, le Conseil départemental, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis et la Fondation du Patrimoine ainsi que grâce à une forte mobilisation des Collois, particuliers et entreprises, dans le cadre de la souscription lancée en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, démontrant l'attachement de la population à cet élément patrimonial.