La collection de poupées anciennes d'Agnès Husson

Marguerite Duras a dit "Il reste toujours quelque chose de l'enfance, toujours". Et bien, cette phrase nous conduit dans "carte postale" sur RCF au coeur d'un monde féérique et magique.... Celui du jouet, et plus particulièrement celui des poupées d'antan.

L'histoire, voyant dès 1946 le début du baby-boom, connait un essort important dans la production des poupées. Poupées en tous genres, magnifiques jouets que Laurent Tortelier propose de nous faire découvrir grâce à une passionnée dans ce domaine, une collectionneuse : Agnès Husson.