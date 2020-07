La côte d'Emeraude, à bord d'un hélicoptère

On se croirait presque dans "La Terre vue du Ciel" de Yann Arthus Bertrand, dans sa version Bretonne : Saint Malo, la Baie du Mont Saint Michel, Cancale, la Pointe du Groin. Quand on découvre la Côte d'Emeraude d'un hélicoptère, elle se dévoile sous un autre angle : une vue à 180 degré époustouflante ! C'est le quotidien de Béatrice, pilote pour la compagnie Héliberté, basée à Pleurtuit, et de Pierre, qui nous fera un topo sécurité avantr d'embarquer.