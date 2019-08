La course au large ou quand les bateaux volent sur les mers

C'est dans les années 60 que la course au large se fait connaître en France, grâce à Eric Tabarly, premier français à remporter une course transatlantique en solitaire. Mais depuis le Pen Duick les bateaux ont bien changé : ils volent sur les mers et battent des records de vitesse. Armel Le Cléac'h, François Gabart, Jean Le Cam : les plus grands noms de la course au large se forment dans le Finistère, à Port-la-Forêt. Pauline Daniel vous fait découvrir cet univers en plein boulversement technologique.