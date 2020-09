La dame à la licorne

Nous partons virutellement au Musée de Cluny puisqu'il est actuellement en rénovation jusqu’en septembre 2021. Mais je vous assure quand on découvre l’œuvre de notre musée imaginaire on a un choc. Car elle est exposée dans la pénombre pour des raisons de conservations et dans la pénombre on découvre tout d’un coup le chatoiement du rouge et du bleu. Les couleurs dominantes de cette œuvre de la fin du Moyen Age.

L'œuvre a été redécouverte par deux stars de la littérature du 19e. Georges Sand aurait détecté ce trésor médiéval lors d’une de ses visites au château de Boussac dans la Creuse. Une légende veut que l’œuvre ait même servi à couvrir des chariots ou de paillasson. Georges Sand a prévenu de sa découverte son ami Prosper Mérimée, qui est alors inspecteur des monuments historiques. L’œuvre du jour sera donc classé en 1841 et acheté par le musée du Moyen Age en 1882.

Ce voyage entre la Creuse et Paris n’est pas le dernier. Cette œuvre a en effet était à New York entre 1973 et 1974 puis au japon en 2013. Mais elle est également présente dans la fiction puisqu’on la retrouve dans de nombreux films notamment les adaptations d’Harry Potter.

Il y a une profusion de détail dans cette œuvre. Des fleurs tout d’abord puisque le fond en est entièrement recouvert. Il y a un peu de tout, on reconnaît du muguet, du jasmin ou même des arbrisseaux. Et puis il y a aussi beaucoup d’animaux des chiens, des lapins, des hérons et des lions et surtout un animal imaginaire sur lequel nous reviendrons.

On voit aussi des ilots et des femmes. 6 ilots bleu foncé qui semblent flotter sur le fond rouge et dix femmes. L’œuvre d’aujourd’hui est constituée de 6 tapisseries qui forment un ensemble très cohérent. Chacune des tapisseries évoquent un sens. Pour évoquer le toucher une jeune femme à la riche robe de brocard tient un étendard et touche le bout de la corne d’une licorne. Le gout est représenté par une autre femme qui nourrit un perroquet avec une dragée. Pour symboliser l’odorat, le licier met en scène une femme en train de tresser une couronne de fleur. Pour l’ouïe la jeune femme joue de l’orgue pour un parterre d’animaux. Et enfin pour la vue la jeune femme présente un miroir à une belle licorne blanche.

Dans cette série de tentures les cinq sens sont dominés par un autre qui les rassemblent et les dominent. Cette tapisserie est la plus connu des tentures. En plus des animaux, de la femme et de sa servante, on trouve une grande tente. Les pans de la tente sont retenus par un lion et une licorne, en haut on peut voir une phrase encore énigmatique : A mon seul désir. Il est possible que cette tapisserie représente le sens du cœur, à la fois l’amour humain et la vertu suprême la générosité. Ces 6 tentures permettent de contempler à la fois l’imaginaire du Moyen Age et sa conception de la vertu et de la vie bonne.