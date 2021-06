A la découverte du Marais Poitevin

Une barque qui avance sur l’eau, une Venise Verte qui attire les visiteurs dans son labyrinthe de canaux… Telle est l’image de carte postale généralement utilisée pour caractériser le Marais poitevin. Et pourtant, il est bien plus que cela. Celui qui pousse le regard plus loin que l’image d’Épinal, saisit très vite la diversité et la richesse des paysages et du fonctionnement d’un environnement aussi particulier, largement façonné par l’homme. Evocation de ce lieu hors-norme sous le talent de deux auteurs : un historien et un photographe, qui signent le livre : "Marais poitevin" aux éditions du CVRH.