La Faculté de médecine de Montpellier et les épidémies

La première pandémie à laquelle a été confrontée la toute jeune université de médecine de Montpellier est la peste noire qui ravagea la région en 1347. Gui de Chauliac décrivit à cette occasion les deux présentations de la maladie. Tout au long de l'histoire, des épisodes limités seront l'occasion pour des personnalités telles Pierre Richer de Belleval et Ranchin de se distinguer... et parois d'y laisser la vie. La dernière grande peste de Marseille en 1720 fut l'occasion d'un affrontement d'idées entre Deidier, qui défendait la contagiosité et Chicoyneau, qui n'y croyait pas...