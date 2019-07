La Ferté-Bernard, une petite Venise aux portes de la Sarthe

La cité médiévale située entre la Sarthe, l'Orne et l'Eure et Loir s'est construite sur un réseau supprenant de petits canaux issus de l'Huisne qui, au Moyen-Äge, constituaient un atout défensif et commercial, et qui aujourd'hui attirent de nombreux touristes venus de la région parisienne ou de l'ouest de la France. Guillaume Desanges s'y est rendu pour Un été en Pays de la Loire...