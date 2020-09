La Fondation belle main aide à restaurer les meubles et objets du patrimoine

Très souvent, les prix du patrimoine vont à ceux qui restaurent un bien immobilier, château ou manoir... Pourtant, les meubles et objets font aussi partie d'une histoire de l'art, que le Fonds de dotation Belle Main, animé par un angevin, Bertrand de Belloy, aide à restaurer.

A l'occasion de la remise récente de prix à trois artisans - restaurateurs d'art angevins, Bertrand de Belloy et Michel Villedey, délégué départemental des Vieilles Maisons Francaises, dialoguent, à notre micro, de la nécessité de ce coup de pouce.

La prochaine émission sera consacrée à la parole et au savoir faire de ces artisans sollicités pour faire revivre un art décoratif mis à mal par le temps.