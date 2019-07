La fourme de Montbrison, une production essentielle pour Sauvain

Du fromage au menu, cette semaine, de l'émission "Découverte".

Plus précisément, les divers fromages que façonne l'entreprise artisanale "La Griotte", à Sauvain.

Vincent Berthet est en compagnie d'Hervé GUILLERMIN. Avec Catherine GRIOT, il est l'un des deux porteurs de cette production.

Avec ses entreprises de type industriel et ses productions artisanales, Sauvain est vraiment la capitale de la production de fourme de Montbrison.

On peut noter que dans un avenir assez proche, quelques éleveurs laitiers de ce secteur vont également rejoindre le petit groupe des producteurs de fourme.





Pour toute information complémentaire sur "La Griotte" et sa démarche, www.fromagerie-lagriotte.fr