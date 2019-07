La guerre de Vendée à Saint-Hilaire-de-Riez

En 1791, Dumouriez chargé d’inspecter la Vendée, proposait d’armer « les bons citoyens » de Saint-Gilles afin de surveiller leurs voisins hilairois, suspectés d’insoumission et d’entretenir « un esprit très mauvais ». En effet, la paroisse de Saint Hilaire-de-Riez se souleva en masse en mars 1793 et offrit un gros contingent d’hommes lors des deux attaques des Sables. Importants aussi furent les prisonniers de ce coin de Vendée qui vinrent grossir les prisons sablaises après la reconquête du Marais au printemps. Vous l’avez compris nous parlons de la guerre de Vendée vue du côté du littoral et du marais. Saint-Hilaire-de-Riez, dont les plages servirent de point de débarquement pour l’aide anglaise lors du fameux mois d’août 1795. Une escadre anglaise débarqua de la poudre, des armes, et de l’or, le tout offert à Charette pour continuer le combat.